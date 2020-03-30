«جمارك دبي» تتبادل الخبرات مع فرنسا

المصدر: (دبي - البيان)

استقبلت جمارك دبي وفداً زائراً من القنصلية الفرنسية، بهدف الاطلاع على تجربة الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم وتنمية التجارة المشروعة، وذلك انطلاقاً من تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ورفع مستوى العلاقات المتميزة بين الجهات الدولية.

وكان في استقبال الوفد الزائر يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية فيما ضم وفد القنصلية الفرنسية: جنان كبارة المستشارة الإقليمية لشؤون الملكية الفكرية، ورفيق هناس الملحق الجمركي، وسالي جرجور مساعدة الملحق الجمركي، وحضر اللقاء من جمارك دبي محمد بن ناصر مدير قسم حل النزاعات الملكية الفكرية، ومحبوبة باقر مدير قسم التوعية والتثقيف، ونورة أحمد مدير قسم اعتماد الملكية الفكرية والوكالات التجارية.

واطّلع الوفد على إجراءات عملية تقييد العلامات التجارية وكذلك الخدمات الذكية التي توفرها جمارك دبي لعملائها على مدار الساعة، وعرض أسماء العلامات التجارية الفرنسية المسجلة من خلال بيانات إحصائية منذ عام 2017.