3 مليارات تصرفات عقارات رأس الخيمة في 2019

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

حققت التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك بدائرة البلدية برأس الخيمة 3 مليارات درهم خلال العام الماضي 2019، كما سجلت التصرفات خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 149 مليون درهم لمجموع 305 مبايعات، تصدرتها منطقة الجزيرة الحمراء بعدد مبايعات 72 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، نتائج التقرير السنوي للتصرفات العقارية في الإمارة لعام 2019، عن تسجيل 3556 صفقة تصرف عقاري متنوع شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق منها 3069 مبايعة بلغت قيمتها 1 مليار درهم، و546 معاملة رهن عقاري بلغ مجموع عقودها 892 مليون درهم، و941 تصرفات عقارية أخرى بلغت قيمتها 952 مليون درهم.