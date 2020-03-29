"غرفة دبي" تطلق خدمة التصديقات الإلكترونية

المصدر: وام

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق خدمة التصديق الإلكتروني واعتماد صحة التواقيع على الوثائق والمستندات الخاصة مما يرفع نسبة التحول الذكي في خدماتها الأساسية إلى 98%.

وتم تفعيل هذه الخدمة الذكية بدءاً من 19 مارس الجاري وأصبح بإمكان جميع أعضاء الغرفة تقديم جميع المعاملات الخاصة بخدمة التصديقات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة دبي وستتم المراجعة والموافقة وتحصيل الرسوم على المعاملات إلكترونياً ومن ثم يمكن للعميل طباعة المستندات المصدقة في مكاتبهم.. لافتة إلى أن إتمام معاملة التصديقات ستستغرق حداً أقصى لا يتجاوز 4 ساعات.

وتنجز الغرفة ما معدله 1,600 تصديق شهرياً في حين أنجزت العام الماضي أكثر من 18,800 معاملة تصديقات.

من جانب آخر أعلنت الغرفة انضمام 3.105 شركات جديدة إلى عضوية الغرفة خلال شهري يناير وفبراير 2020 وذلك بنمو 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في دلالة على استمرارية الأعمال ويرفع إجمالي عدد أعضائها مع نهاية فبراير الماضي إلى أكثر من 248.000 شركة.

وأشارت الغرفة إلى نمو عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي استقبلتها الدولة بنسبة 11.6% ليبلغ عددها خلال الفترة نفسها 1.365 دفتر إدخال مؤقت مقارنةً بـ 1.223 دفتر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي في حين ارتفعت قيمة بضائع سلع دفاتر الإدخال المؤقت التي استقبلتها الدولة خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 5.8% لتبلغ 1.2 مليار درهم.

وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت التي أصدرتها الغرفة خلال الفترة نفسها 38 دفتراً بنمو بلغ 11.7% مقارنة بعددها خلال الشهرين الأوليين من العام الماضي في حين بلغت قيمة بضائع وسلع دفاتر الإخال المؤقت التي أصدرتها الغرفة خلال هذه الفترة 5.8 مليون درهم.

وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن إطلاق خدمة التصديقات الذكية يأتي استكمالاً للتحول الذكي الذي تعتمده الغرفة وصولاً إلى نموذج الغرفة الذكية الذي طورته الغرفة مدخلةً عليه تغييرات تتلاءم مع بيئة الأعمال في دبي واستراتيجية حكومة دبي الذكية ..معتبراً أن الغرفة مستمرة في استثمارها في التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة بما يدعم مجتمع الأعمال ويسهل عليه ممارسة نشاطه.

وذكر بوعميم أن نسبة التحول الذكي في خدمات الغرفة الأساسية بلغت 98% مع إطلاق خدمة التصديقات الذكية وتعمل الغرفة على رفعها إلى 100% خلال الفترة القليلة الماضية.

وتوفر غرفة دبي مجموعة واسعة من الخدمات الذكية المتنوعة التي تلبي كل متطلبات مجتمع الأعمال عبر قنوات مختلفة تشمل التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني إضافة إلى الأكشاك الذكية المنتشرة في أنحاء إمارة دبي.

وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية.

وتشمل خدمة الدراسات إصدار التقارير والبحوث والدراسات ورسائل التوصية والتعريف وغيرها. أما خدمات التراخيص والتصاريح فتشمل تصريح وترخيص وتجديد مجالس ومجموعات الأعمال وتشمل خدمات التصديقات التصديق على التوقيع والأختام وصورة طبق الأصل.