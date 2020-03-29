"طيران الإمارات" تحذر من رسائل احتيالية تتخفى وراء "كورونا"

المصدر: دبي - البيان

حذرت شركة "طيران الإمارات"، المتعاملين من التصيد الاحتيالي عبر الرسائل الإلكترونية وعمليات الخداع ذات الصلة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت الناقلة في إفادة على موقعها الالكتروني أنها تلقت تنبيهات بخصوص هجمات تصيّد تحمل عنوان "تم إلغاء رحلتك: قم باسترداد أموالك".

وقالت إنها لم ترسل هذه الرسائل الإلكترونية، موضحة أنه على المسافرين توخي الحذر بهدف حماية معلوماتهم الشخصية وعدم الرد على هذه الرسائل الإلكترونية أو النقر على الروابط الواردة فيها.

وأشارت إلى أن الطريقة الأسهل للكشف عن رسالة البريد الإلكتروني المزيفة هي من خلال تفحُّص عنوان البريد الإلكتروني الذي أُرسلت منه، لافتة إلى أنها تتواصل مع المتعاملين فقط عبر القنوات الرسمية ومن خلال العنوانين المعتمدة.