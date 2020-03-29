مجموعة اللولو تستورد 1.6 مليون قطعة من أقنعة الوجه يومياً

المصدر: دبي- البيان

أكدت مجموعة اللولو، سلسلة متاجر السوبرماركت في الدولة، أنها تبحث باستمرار عن مصادر أقنعة الوجه والقفازات والمعقمات، وتعمل على توفيرها بانتظام لتفادي نقصها.

وفي ظل هذه الفترة أصبحت المجموعة تورد في المتوسط 1.6 مليون قطعة من أقنعة الوجه يوميًا، وسيتواصل هذا الزخم في الأيام القادمة علاوة على أنها متاحة بأسعار معقولة عبر منافذ اللولو، حيث يبلغ سعر الصندوق المكون من 18 قناعًا 29 درهمًا، بينما يبدأ سعر علبة القفازات التي تحتوي على 100 قطعة 26 درهمًا.

وفي هذا الصدد، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "نعرب عن تقديرنا لمجموعة اللولو لحرصها على دعم الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات الحكومية المختصة في الدولة، لمواجهة تفشي انتشار جائحة كورونا. لقد كانت استجابة هذه المجموعة فورية، وحرصت على توفير الإمدادات الكافية من المواد الأساسية المتعلقة بالوقاية والتعقيم، من أجل تعزيز ثقة الجمهور، ومساعدتهم على الامتثال للمبادئ التوجيهية للوقاية من المرض".

وأضاف لوتاه: "إن تجار التجزئة في دبي، وخاصة أولئك الذين يقومون بتوفير الاحتياجات الأساسية للناس، قد أثبتوا حرصهم على الارتقاء إلى مستوى الحدث، وعملوا على ضمان عدم حدوث أي نقص خلال هذه الفترة الحرجة. إننا في اقتصادية دبي ندعو جميع المنافذ التجارية إلى مواصلة التعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية، وتأكيد التزامها إزاء حقوق المستهلك والصحة والسلامة العامة، علمًا أن هذه الممارسات لعبت دورًا مهمًا في ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري تنافسي ومكانًا مفضلاً للعيش والعمل والاستثمار".

وقال في نانداكومار، مدير الاتصال في مجموعة اللولو: "منذ الإعلان عن تفشي جائحة كورونا، حرصنا على استيراد هذه المواد الأساسية جوًا حتى نتمكن من توفير مختلف السلع وضمان توفيرها المنتظم دون انقطاع في جميع متاجرنا. ونقوم باستيراد منتجات التنظيف والتعقيم من أفضل الشركات المصنعة التي تحرص على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الصحية المعمول بها دوليًا".