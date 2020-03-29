الإمارات.. رعاية صحية بمعايير عالمية

المصدر: دبي – عمرو عادل

أكد الدكتور آزاد موبين، الرئيس المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «أستر دي إم» للرعاية الصحية، أن القطاع الصحي في الإمارات حقق قفزة نوعية وإنجازات ملموسة تواكب أفضل المعايير المعتمدة عالمياً.

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن الإمارات أصبحت تقود القطاع، ليس فقط إقليمياً، بل على المستوى العالمي أيضاً، وهذا يرتبط في الأساس برؤية القيادة الرشيدة، حيث تعمل الحكومة مع جميع الجهات ذات الصلة وكذلك مستشفيات القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق معايير الاعتماد الوطنية والدولية.

وأضاف إن الإمارات واحدة من الدول الحاضنة لأكبر نسبة من المستشفيات المعتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية «جي سي آي»، ولعبت الحكومة دوراً فعالاً في دفع النمو في قطاع الرعاية الصحية، ففي العام الماضي وافق مجلس الوزراء على أكبر ميزانية اتحادية، تم تخصيص 4.4 مليارات درهم منها لتمويل الابتكار في الرعاية الصحية.

مؤثر رئيس

وعن رؤيته للنهوض بالقطاع الصحي، قال إن التكنولوجيا مؤثر رئيس في جميع مجالات الرعاية الصحية وستواصل القيام بذلك في المستقبل المنظور، حيث قدمت فوائد جمة للمرضى والأطباء ولمزودي خدمات الرعاية الصحية حيث سمحت للأطباء بالوصول إلى معلومات المريض والتواصل معه دون الحاجة لحضوره.

المبادرات الحكومية

وعن تأثير المبادرات الحكومية في بيئة الأعمال في الإمارات، أفاد بأن تلك المبادرات ومن أبرزها الملكية الأجنبية بنسبة 100 ٪ ستساهم في فتح وتوسيع القطاعات الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لاقتصاد الدولة، لأنها ستشعل حماس المستثمرين حول العالم للاستثمار في الإمارات، كونها دليلاً على دعم الحكومة للمستثمرين وتشجيهم ليكونوا جزءاً من اقتصادها المتنامي.

وقال إن «أستر» - التي أسست قبل 33 سنة من خلال عيادة صغيرة واقعة في بر دبي بالقرب من ميناء راشد - تعد اليوم واحداً من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في الخليج، عبر شبكتها من المستشفيات والعيادات والصيدليات، ولديها الآن تواجد في ثمانية بلدان مع 25 مستشفى و116 عيادة و236 صيدلية.

وفي الإمارات وحدها، لديها 7 مستشفيات و89 عيادة و209 صيدليات في مختلف أرجاء الدولة، مع خطط لإضافة ثلاثة مستشفيات أخرى خلال 2020. وقال إن دول الخليج تساهم بأكثر من 80٪ من إجمالي عائداتها، في حين تتولد معظم الإيرادات في الإمارات، لذا تعد الدولة المقر الرئيس لأعمالها وستظل بؤرة تركيزها الأساسي.

عمليات استحواذ

ورداً على سؤال حول عزم «أستر» إجراء عمليات استحواذ محلية أو عالمية، قال آزاد موبين: «تقوم المجموعة بتقييم بعض الفرص بشكل انتقائي وتحرص على النظر في الأصول أو خط الأعمال الذي يتناسب مع استراتيجيتها العامة، ومؤخراً استحوذت على حصة 100٪ من واحة الأمان للرعاية الصحية المنزلية في أبوظبي لتعزيز تواجدها في مجال الرعاية المنزلية ذات الهامش المرتفع في سوق العاصمة».