غرفة الشارقة تعتمد تصديق المعاملات إلكترونياً

المصدر: الشارقة – البيان

اعتمدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة تصديق المعاملات إلكترونياً بدلاً عن الحضور شخصياً إلى مراكز إسعاد المتعاملين في مقرها الرئيسي والفروع التابعة لها حرصاً على صحة وسلامة أعضائها وموظفيها والحفاظ على استمرارية الأعمال.

تتيح الغرفة هذه الخدمة عبر منصاتها الذكية في الموقع الإلكتروني وتطبيقها الذكي وتشمل المعاملات التي يتم تصديقها إلكترونياً صحة التصديق على التوقيع والكفالة الشخصية وإذن القاصر واستخراج صورة طبق الأصل وموافقة ولي الأمر والمعاملات الخارجية إلى جانب إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال البطاقة الإئتمانية أو الدفع المسبق من حساب الشركة المسجلة.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة إلتزام الغرفة بدورها تجاه القطاع الخاص من خلال إيجاد الحلول لمواجهة الظروف الراهنة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة وتطبيق أعلى درجات السلامة للحفاظ على صحة أفراد المجتمع مع ضمان استمرارية العمل عن طريق توفير منظومة من الخدمات الإلكترونية الذكية تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بُعد بيسر وسهولة وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

ولفت العوضي إلى أن الغرفة اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية، من أهمها تطبيق نظام العمل عن بعد الجزئي، فضلا عن تسهيل وتبسيط خدماتها الإلكترونية المغطاة بنسبة 100% والتي تشتمل على إتمام معاملات شهادات المنشأ والتصديقات والعضويات، إضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، وذلك في إطار استراتيجية الغرفة التي تنتهجها في خدمة مجتمع الأعمال، والتي تقوم على ركيزة أساسية هي الاستفادة من التقنيات الحديثة والمبتكرة في عملية التطوير.