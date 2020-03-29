مراكز اتصال مجاناً من «تفاصيل» لدعم الوقاية

المصدر: (دبي - بشار باغ)

أعلن المهندس أحمد خبير الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «تفاصيل» المتخصصة في قطاع مراكز الاتصال وخدمات تقنية المعلومات، أن المجموعة تضع كافة خدماتها مراكز الاتصال «كول سنتر» تحت تصرف الحكومة مجاناً لتعزيز جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أوضح خبير أن مجموعة تفاصيل مستعدة لتقديم خيارات دعم مجانية للجهات الحكومية المعنية بمواجهة التحديات الراهنة، بما يشمل الجهات الطبية والتعليمية والأمنية أو المتخصصة في العمل التوعوي والإرشادي والتطوعي، وذلك من خلال تقديم الأجهزة التقنية الحديثة الخاصة بخدمات مراكز الاتصال بما يتضمن أنظمة «أفايا» المخصص لهذه الفئة من الخدمات، كما يمكنها دعم وتزويد موظفي الحكومة والمتطوعين في الجهات المعنية بالتجهيزات التي تمكنهم من العمل عن بعد.

ولفت إلى أن مراكز «تفاصيل» للاتصال متواجدة في كل من أبوظبي ودبي وعجمان والفجيرة، وتصل القدرة الاستيعابية الإجمالية لهذه المراكز بما يشمل مساحات العمل والتجهيزات التقنية إلى 400 موظف، فيما يعمل بالشركة حالياً 60 موظفاً من مختلف الجنسيات.

وأوضح أحمد خبير أن المبادرة تأتي التزاماً من مجموعة «تفاصيل» بدعم الجهود الجبارة التي تبذلها الجهات في الدولة لحماية المجتمع وتحصينه من انتشار «كورونا». وأضاف أن المجموعة أنشأت مؤخراً خلال 24 ساعة فقط مركز طوارئ لإحدى الجهات الحكومية وساهمت في سداد جزء من تكاليفه.