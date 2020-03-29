رفع طاقة منصة «اتصالات» للاجتماع الافتراضي إلى 50 مشاركاً

المصدر: دبي – وام

أعلنت «اتصالات» أمس ترقية ميزات منصة CloudTalk Meeting المتاحة بالمجان حالياً ليصبح بالإمكان عقد الاجتماعات الافتراضية لغاية 50 مستخدما في الاجتماع الواحد بالإضافة إلى توفير خاصية منسّق الاجتماع.

يأتي هذا التحديث استجابةً للإقبال المتزايد على استخدام هذه المنصة والانتشار الواسع لتطبيقات الاجتماعات الافتراضية والعمل عن بُعد.

وقامت «اتصالات» مؤخراً بتوفير الدخول المجاني ولمدة ثلاثة أشهر لمنصة الاجتماعات الافتراضية الموحّدة CloudTalk Meeting وعلى الفور لاقت هذه الخطوة رواجاً واسعاً لدى قطاع الأعمال والجهات الحكومية التي بادرت باستخدام المنصة والاستفادة من خدماتها المميزة في تفعيل منظومة العمل عن بُعد.

وقال سلفادور أنجلادا رئيس قطاع الأعمال في مجموعة «اتصالات»: تلتزم «اتصالات» بدعم قطاع الأعمال في الدولة خلال هذه الظروف غير المسبوقة عبر توفير الحلول والخدمات التي تضمن استمرارية الأعمال وعدم تأثرها، وتساهم منصة CloudTalk Meeting في سهولة تطبيق آلية العمل عن بُعد للشركات والمؤسسات ومواصلة تعاملاتها وعقد الاجتماعات المرئية وغير المرئية بكل يُسر وسهولة.

ميزات

وأوضح أن هذه المنصة ذات الميزات المتطوّرة والتي تعتمد على البيئة السحابية المحلية الآمنة توفر مجموعة من الخدمات الموثوقة لضمان الارتقاء بتجارب قطاع الأعمال والعملاء، ومن خلال رفع إمكانية عدد المستخدمين المشاركين في الاجتماعات الافتراضية أصبح بالإمكان المزيد من الموظفين والعملاء الانضمام سويةً لهذه الاجتماعات والاستفادة من منصة رقمية آمنة تلبي كافة احتياجات قطاع الأعمال.

تنسيق

وعلاوةً على قيام منصة CloudTalk Meeting من «اتصالات» برفع عدد المستخدمين إلى 50 في الاجتماع الافتراضي ذاته تم توفير خاصية منسّق الاجتماع «Moderator» لسهولة إدارة وتنسيق الاجتماعات.. وبفضل هذا التحديث يستطيع المزيد من المستخدمين العمل عن بُعد عبر الميزات المتطوّرة للغاية مثل التحكم في الدخول إلى الغرفة الافتراضية والتحكم في تفاعل المشاركين في الاجتماع بالإضافة إلى الميزات الحالية مثل الاجتماعات المرئية بتقنية الفيديو عالي الدقة «HD» والاجتماعات غير المرئية والرسائل الفورية والدردشة الجماعية وتبادل المحتوى وغيرها من مزايا التواصل.