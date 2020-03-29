«إيليت أجرو»تعزز أعمالها محلياً وخارجياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «إيليت أجرو للمشاريع» – الشركة الإماراتية المتخصصة بالإنشاءات الزراعية - عن تعزيز أعمالها في الإمارات وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية.

وتعمل الشركة على تمكين المزارعين، من خلال تعريفهم بالزراعة المتطورة عالية الأداء والابتكارات في مجال التكنولوجيا الزراعية واستخدام أفضل الممارسات الزراعية من جميع أنحاء العالم.

وقال المهندس سلطان الجابري المدير التنفيذي للشركة: «تتمثل خبرتنا كشركة إماراتية، في إقامة منشآت زراعية متخصصة، وتركيب المعدات الزراعية المتطورة، وأنظمة الري والبيوت المحمية، وغيرها من البنى التحتية في القطاع الزراعي، بداية من الفكرة إلى التصميم، ومن ثم التطبيق، وحتى التشغيل».

وأضاف: «من خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من عشر سنوات في هذا المجال، وبعد نجاحنا في إنجاز عدة مشاريع على مستوى العالم، أصبحنا الآن الشريك المفضل من قبل المستثمرين والمزارعين، لمساعدتهم في تطوير الإنتاج الزراعي لمشاريعهم الزراعية».

وتسعى الشركة إلى تقديم وتطوير أفضل الخدمات، لتعزيز الزراعة في مختلف الدول التي توجد وتعمل بها، حيث تعمل في تصميم المنشآت الزراعية، عبر الإدارة والصيانة السنوية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والتدريبات الخاصة بالمزارع، من خلال تطوير وإدارة المزارع، الاستشارات الخاصة بأنظمة الري، إدارة حصاد المحاصيل، والخدمات المختبرية.

نظم حديثة

وتوفر الشركة أيضاً حلولاً لمعالجة المياه المالحة، حيث يجري تركيب وصيانة نظم ري حديثة، تعتمد على تفكيك الأملاح، إلى جانب تخصص الشركة بتطوير وصيانة أنظمة الري المختلفة، بالإضافة إلى أنظمة الري المحوري والزراعة المائية.

وتتولى الشركة إنشاء البيوت المحمية بكافة أنواعها، الشبكية والبلاستيكية، وأعمال صيانتها، وصيانة كل من مراوح ووسادات التبريد، مراوح تدوير الهواء، وتركيب كل من: أنظمة الري، أنظمة التسميد، أنظمة إعادة تدوير وتطهير المياه، أنظمة التحكم بالمناخ.

كما تقوم الشركة بتركيب أنظمة الزراعة المائية وبيوت التعبئة الحديثة الخاصة بتبريد وتعقيم وتعبئة الخضراوات والفواكه الطازجة، بحيث تكون جاهزة للعرض في منافذ البيع المختلفة. وقد تمكنت شركة «إيليت أجرو للمشاريع»، من تعزيز وجودها، من خلال تنفيذ مشاريع زراعية استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، إثيوبيا، المغرب، موريتانيا، سيراليون، وجمهورية صربيا.