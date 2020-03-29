«سوق أبوظبي المالي» يرخّص لـ «بي إتش مباشر» للتداول بالهامش قصير الأمد

المصدر: دبي – البيان

منح سوق أبوظبي للأوراق المالية شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، رخصة لمزاولة نشاط التداول بالهامش قصير الأمد، لتصبح أول شركة للخدمات المالية في دولة الإمارات تُقدم هذه الخدمة لعملائها.

وقال خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «تعتبر شركة بي إتش مباشر واحدة من أفضل الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات مالية تكنولوجية نوعية للمستثمرين، واليوم نمنحها رخصة للتداول بالهامش قصير الأمد لتتمكن بدورها من توفير فرص استثمارية إضافية للمستثمرين من الشركات والأفراد، لتصبح أول شركة للخدمات المالية في دولة الإمارات تُقدم هذه الخدمة لعملائها، ما يرسخ من مكانة السوق كسوق مال إقليمي رائد يسعى دوماً لإيجاد عمق لكل من العرض والطلب بالشكل الذي يحقق عائدات إضافية من الدخل التشغيلي».

ويحرص «سوق أبوظبي للأوراق المالية» على دعم فرص تطوير الأعمال لمنظومة العمل لديه وفقاً لاستراتيجيته ثلاثية الأبعاد «تشكيل العشرينات»، والتي تتميز بكونها سريعة الاستجابة.