الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي عربياً

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أكد تقرير أصدره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بعنوان «كيف يمكن للتكنولوجيا تمكين أجيال المستقبل في الشرق الأوسط؟» أن الإمارات تعد مركز الاقتصاد الرقمي الرئيس في العالم العربي، مع نظرة إلى المستقبل لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي.

وقال التقرير إن الإمارات تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن الطاقة وفي إطار هذا الجهد، أصبحت دبي المحور الرئيس للاقتصاد الرقمي في المنطقة، في وقت تتطلع فيه إلى أن تصبح رائدة على نطاق أوسع للتحوّل الرقمي - كما يتجلى في حقيقة اتخاذ كل من كريم وسوق دوت كوم «أمازون» الإمارة منطلقاً لهما.

وأوضح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن حكومة الإمارات عملت على تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك الاستثمارات القوية لتعزيز ريادة الأعمال.