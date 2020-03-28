«الاتحاد للطيران» توضح سبل إلغاء أو إعادة حجز الرحلات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت شركة «الاتحاد للطيران» لضيوفها عن إمكانية إعادة حجز أو إلغاء الرحلات قبل 30 يونيو 2020.

ونوهت الشركة، في إيضاح اليوم، إنه يمكن للضيوف إلغاء الحجز المسبق للرحلات قبل 30 يونيو القادم والحصول على «رصيد الاتحاد للطيران» مقابل قيمة التذكرة وذلك للاستخدام عند حجز الرحلة القادمة حتى 31 يوليو 2021.

وذكرت «الاتحاد للطيران» انه بالنسبة لإعادة حجز الرحلات، فأنها تعمل على مدار الساعة لمساعدة الجميع على تغيير تواريخ رحلاتهم من خلال زيارة الموقع الخاص بالإرشادات المتعلقة بتغيير تاريخ السفر والتأكد من توفر مرجع الحجز (PNR).

وذكرت الاتحاد انه في حال الحجز مع وكلاء السفر ومواقع الحجوزات الأخرى فيرجي الاتصال بهم مباشرة حيث يتبعون أنظمة خاصة بهم، ولهذا لن تتمكن «الاتحاد» في المساعدة في إعادة الحجوزات أو إلغاء الرحلات التي تم إصدارها من قبلهم، مؤكدة انه تم إبلاغ جميع الشركاء في السفر بالسياسة الحالية ومن الممكن أن يقدموا نفس الخيارات.