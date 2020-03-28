مصرف عجمان :لا استغناء عن العاملين أو إلغاء وظائف في 2020

المصدر: عجمان- البيان

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس مجلس إدارة مصرف عجمان أعلن المصرف أنه لن يتم الاستغناء عن أي من العاملين أو إلغاء وظائف في المصرف لعام 2020 نتيجة لفيروس كوفيد-19 مؤكدا دعمه لموظفيه ومحافظا على الوظائف.

وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان إنه من أجل تبديد المخاوف حول التأثير الاقتصادي المحتمل واسع النطاق نتيجةلفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .. نؤكد اننا نضع عملاءنا وموظفينا في مقدمة أولوياتنا ونود أن نكون مثالا يحتذى به وعلى الرغم منالتحديات لن يكون هناك أي تخفيض لحجم العمالة في مصرف عجمان نتيجة لفيروس كوفيد -19 ولدينا التزام بأن نتخذ قرارات مسؤولةونحن ملتزمون بإدارة الآثار الإقتصادية لفيروس كوفيد- 19 بأسلوب واضح ورؤوف نخلق من خلاله قيمة لعملائنا ونتجنب المزيد من الضغط النفسي وبينما لدينا جميعا مسؤوليات علينا الوفاء بها فإننا نؤمن بأنه من خلال العمل معا وتحديد أولويات أهدافنا سوف نخرج من محنة الوباء العالمي أكثر قوة من أي وقت مضى وسوف نشهد عودة استقرار أعظم.

وأوضح أميري أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من ايمان مصرف عجمان القوي بمسؤوليته الاجتماعية نحو المجتمع وأهتمامه بسعادة عملائهوموظفيه وايمانه بدوره المتأصل كأحد أعمدة الإقتصاد الوطني فضلا عن كونه شريكا استراتيجيا لحكومة عجمان وحكومة الإمارات العربيةالمتحدة لتحقيق الأجندة الوطنية التي تركز على تعزيز وضع الإمارات بإعتبارها وجهة مستقرة وجذابة للإستثمار.