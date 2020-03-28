دبي الأولى إقليمياً في مؤشر مراكز المال العالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدّرت دبي مراكز المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر مراكز المال العالمية 2020 الصـادر، أمس، عن شــركة Z/‏‏‏YEN واحتلت المرتبة الـ 12عالمياً متفوقة على مراكز عالمية عريقة من ضمنها.

ويتم تحديث مؤشر مراكز المال في كل من مارس وسبتمبر من كل عام، ويحظى باهتمام كبير من المجتمع المالي العالمي، ويعمل المؤشر كمرجع قيم لقرارات السياسة والاستثمار.

وقامت الشركة بدراسة 120 مركزاً لهذا الإصدار من مؤشر المراكز المالية العالمية، حيث ارتفع عدد المراكز المالية في المؤشر الرئيسي من 104 إلى 108 مع إضافة بربادوس وسان دييجو وطهران وفيلنيوس.

وفي المؤشرات الفرعية في الحقول التنافسية، حلّت دبي في المركز 10 في عنصر رأس المال البشري متقدمة على طوكيو وبروكسل وفرانكفورت ولوس أنجليس، والمركز 12 في عامل البنية التحتية متقدمة على باريس وسدني وفرانكفورت وفي المركز 13 في عامل تطوّر القطاع المالي وتقدّمت على لوكسمبورغ وكوبنهاغن.

ومن حيث الاتساع والعمق في المراكز المالية، حلّت دبي في قائمة المدن الرائدة عالمياً واحتلت المركز 5 من بين 12 مركزاً متقدمةً على بكين وزيوريخ وطوكيو وشنغهاي وواشنطن.

وحلّت أبوظبي في المركز 39 والدار البيضاء 41 والبحرين 48 والرياض 88 والكويت 91.

وفي المؤشرات الفرعية لقطاع الصناعة حلت دبي في المركز 4 في مكون الخدمات المالية من بين 15 مركزاً عالمياً وتفوقت على سنغافورة وشنغهاي وتورنتو وبكين وزيوريخ، كما احتلت المركز 11 في مكون إدارة الاستثمار والمركز 15 في التأمين.