صندوق النقد: 2.5 تريليون دولار احتياجات للأسواق الناشئة لمواجهة «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، أن جائحة كوفيد-19 دفعت الاقتصاد العالمي إلى الانكماش الذي سيتطلب تمويلاً هائلاً لمساعدة الدول النامية. وقالت في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «من الواضح أننا دخلنا في انكماش»، سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وقالت جورجييفا مع «التوقف المفاجئ» للاقتصاد العالمي، تبلغ تقديرات الصندوق «للاحتياجات المالية الإجمالية للأسواق الناشئة، 2.5 تريليون دولار». لكنها حذرت وقالت «نظن أن هذا هو الحد الأدنى»، إذ طلب أكثر من 80 دولة بالفعل مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي.

وتراجعت أسواق المال على ضفتي الأطلسي، أمس، بينما خزّن المستثمرون الأرباح التي حققوها من انتعاش الأسهم خلال الأسبوع على خلفية تحرّك الحكومات والمصارف المركزية بشكل واسع لدعم الاقتصاد المتأثّر بوباء كوفيد-19.

وفي وول ستريت، خسر مؤشر داو جونز أكثر من 700 نقطة في بداية التداول، بينما غطى اللون الأحمر المؤشرات الأوروبية الرئيسية كذلك رغم أنها كانت تتوقع مكاسب أسبوعية ملموسة. وسجّل مؤشر «إف تي إس إي 100» الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية انخفاضاً %5.5 عند 5495.33 نقطة، وانخفض مؤشر فرانكفورت «داكس 30» نحو %3.4 عند 9662.26 نقطة. وسجل مؤشر «كاك 40» في باريس تراجعاً %4.0 عند 4360 نقطة. وسجل مؤشر نيكاي ارتفاعاً %3.9 ليغلق عند 19389 نقطة، أما مؤشر هونغ كونغ فسجّل ارتفاعاً 3.9 % وشنغهاي %0.3.