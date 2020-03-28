«إس أند بي» تثبت تصنيف أبوظبي عند AA/‏A-1+

المصدر: دبي- البيان

أكدت «ستاندرد أند بورز» أمس التصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي عند ( AA /‏‏‏‏ A-1 +) والحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة لهذا التصنيف.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية في تقريرها، إن وضع صافي الأصول في أبوظبي يتجاوز 250 % من الناتج المحلي الإجمالي، التي تسهم بشكل كبير جنبًا إلى جنب مع صناعة السياسة الاحترازية في تحصينها بشكل مطمئن من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والصدمات الخارجية الأخرى وتوقعت أن تكون المصدات المالية للإمارة قوية.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات «ستاندرد أند بورز» بأن الوضع المالي لإمارة أبوظبي سيبقى قوياً على مدى العامين المقبلين.