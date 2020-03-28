«فودي براندز»: الإمارات استعدت جيداً لـ«كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أكد كريم أبوغزالة، مؤسس «فودي براندز»، أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي استعدت للظروف الطارئة الناجمة عن فيروس «كورونا» بشكل سريع، ووفرت كافة الترتيبات الممكنة للتقليل من الآثار الممكنة التي قد تطال الأفراد والشركات والمؤسسات.وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إنه في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم، والإجراءات التي تم اتخاذها لكبح انتشاره، يكون من البديهي أن تطال تأثيراته مختلف أنشطة الأعمال، بما في ذلك قطاع المأكولات والمشروبات، وربما سيستغرق الأمر بعض الوقت للتعافي بعد الخروج من الأزمة، لا سيما وأن مجتمع الأعمال بشكل عام يقع تحت طائلة الصدمة التي يمكن احتواؤها قريباً.

وأضاف: إننا محظوظون للعيش في مدينة مثل دبي ودولة مثل الإمارات، حيث اتخذت الحكومة إجراءات سريعة وحاسمة، ومن المؤكد أنها ستسهم في الحد من انتشار الفيروس، وضمان توفير الحماية للأشخاص، ما يعني سرعة تعافي البلاد من التأثيرات الناجمة عن هذا الحدث العالمي.

وقال إن أحد خطوط أعمالنا القائم على تقديم الطعام للشركات، قد تأثر، كما هو حال المطاعم التي حرصت على الاستجابة للإجراءات الحكومية وأغلقت أبوابها، لكن من ناحية أخرى، لا تزال الشركة تمارس نشاطها في خطة وجبات الاشتراك، وتسجل عمليات قوية للغاية لم نشهد معها أي انخفاض، وكان هناك تراجع طفيف في مشاريعنا المشتركة المختلفة لإنتاج الحلويات، لكنها لا تزال تحافظ على زخم مبيعات صحي.

حماية

وأضاف أننا لا ننظر في الظرف الراهن إلى الأمور المالية، لأننا نركز في المقام الأول على حماية صحة وسلامة المجتمع، من خلال اتباعنا إجراءات صارمة للغاية بشأن نظافة الأغذية وسلامتها، كما أن هذا الوضع فتح أعيننا على ما يمكننا فعله، وما ينبغي علينا القيام به، لذلك وضعنا إجراءات تشغيلية جذرية جديدة تعد ضرورية للغاية، واستثمرنا في أفضل أقنعة الوجه التي يستخدمها جميع موظفي المطبخ، ونجري الآن الفحوصات مرتين يومياً لدرجة حرارة الجسم لكل شخص في الشركة، والتنبيه كل 20 دقيقة للإجراءات الإلزامية لغسل اليدين، والتعقيم القسري لكافة الأسطح كل 30 دقيقة.

استحواذ

وأشار إلى أن شركته تدرس بعض فرص الاستحواذ المثيرة للاهتمام عبر القطاعات المختلفة، سواء في مجال تقديم الطعام أو إنتاجه بين الشركات، ونعمل على تقييم كافة الفرص الممكنة ودراستها بدقة قبل اتخاذ القرار بخصوص أي شراكة أو توسع مقبل.وحول البرامج والخطط التحفيزية التي أطلقتها الحكومة لدعم الأعمال في ظل الظروف الحالية.. قال: نعتقد بأن الحكومة أصدرت سلسلة من الإجراءات الإيجابية للغاية لتحفيز مختلف القطاعات، ومساعدتها على تجاوز تأثيرات الأزمة، وسينعكس ذلك على تحسين المشاعر واستعادة الثقة. إننا ننظر بعين الرضا والتقدير لمثل هذه المبادرات، وتدل على حكمة وبعد نظر القيادة في دولة الإمارات، واهتمامها بتيسير أداء الأعمال، والتخفيف من الأعباء التي قد تطال الشركات.