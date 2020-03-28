المحفزات الحكومية تعزز الثقة بأسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسواق المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، مع ارتداد أسعار العديد من الأسهم القيادية للمنطقة الخضراء بعدما تعززت معنويات المستثمرين على وقع حزم محفزات حكومية ومبادرات «الأوراق المالية» لدعم توازن واستقرار الأسواق.

وارتفع سوق أبوظبي 2.31% إلى 3770 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة، فيما تراجع سوق دبي 0.55% عند 1809 نقاط بضغط رئيسي من «دبي الإسلامي» مقابل ارتفاع مؤشر العقار والنقل استقرار الاستثمار.

وجذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.98 مليار درهم، منها 1.2 مليار في دبي، و784.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 1.68 مليار سهم، موزعة بواقع 1.4 مليار في دبي، و280.2 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 31.25 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، تماسكت الأسواق الإماراتية الأسبوع الماضي بعد موجة من عمليات الشراء القوية مع اقتناص المستثمرين للعديد من الفرص وبناء مراكز جديدة بعد التراجع الحاد في الأسابيع الماضية.

وأضاف دياب لـ «البيان الاقتصادي»، أن إطلاق الحكومة للحزمة التحفيزية الاقتصادية، والتي وصلت إلى 126 مليار درهم والقرارات التحفيزية لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لدعم أسواق الأسهم المحلية، إضافة إلى الإجراءات بشأن تأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، كذلك تخفيض معدل الفائدة من قبل البنك المركزي الإماراتي، كلها عوامل جذبت المستثمرين وزادت من الثقة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 3.53% مع صعود «أبوظبي الأول» 4.26%، و«أبوظبي التجاري» 5.71%، فيما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.75%، وصعد قطاع الاتصالات 1.33% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الطاقة 2.37% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 5.88%، و«طاقة» 0.87%، فيما هبط «دانة غاز» 0.36%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.4% مع ارتفاع «إشراق» 4.97%، و«العالمية القابضة» 0.15%، بينما انخفض قطاع العقار 1.57% بفعل انخفاض «الدار» 2.41%، فيما صعد «رأس الخيمة العقارية» 9.64%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 209.13 ملايين درهم، تلاه «الدار» بسيولة 162.4 مليون درهم، ثم «اتصالات» بتداولات 142.75 مليون درهم. وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 23.19% تلاه «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 14.94% ثم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» 13.33%، فيما كان «أكسا للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.54% تلاه «أغذية» 8.93%.

واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 190.64 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 190.64 مليون درهم، موزعة بواقع 1.64 مليون للعرب، و200 ألف للخليجيين، و188.8 مليوناً للأجانب.

سوق دبي

وارتفع قطاع العقار 3.15% مع صعود «إعمار العقارية» 3.14%، و«إعمار مولز» 4.85%، و«داماك» 15.62%، و«الاتحاد العقارية» 0.47%، و«أرابتك» 2.54%، و«ديار» 1.91%، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 4.35%، وصعد قطاع النقل هامشياً 0.08% مع ارتفاع «أرامكس» 4.65%، فيما انخفض «العربية للطيران» 3.47%، و«الخليج للملاحة» 5.97%.

واستقر قطاع الاستثمار في ظل ارتفاع «سوق دبي المالي» 6.73%، و«شعاع كابيتال» 6.59% بينما انخفض «دبي للاستثمار» 1.83%، فيما انخفض قطاع البنوك 4.15% مع تراجع «دبي الإسلامي» 7.77%، فيما زاد «الإمارات دبي الوطني» 0.41%.

وتزعم «إعمار العقارية» النشاط الأسبوعي بقيمة 262.14 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 259.3 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 110.6 ملايين درهم. وسجل «دي إكس بي» أكبر ارتفاع بنسبة 20.95%، ثم «الخليجي التجاري» 20.14% يليه «داماك» 15.62%، فيما كان «دبي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.33% تلاه «دبي الإسلامي» 7.77% ثم «الخليج للملاحة» 5.97%.

ومال المستثمرون المواطنون والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 168.3 مليون درهم، منها 7.17 ملايين للخليجيين، و161.14 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 190.64 مليون درهم، موزعة بواقع 21.07 مليوناً للعرب، و147.24 مليوناً للأجانب.

مؤسسات

واصلت المؤسسات عمليات التسييل الأسبوع الماضي بصافي استثمار 75.4 مليون درهم، موزعة بواقع 49 مليوناً في دبي، و26.7 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار75.4 مليون درهم، منها 49 مليوناً في دبي، و26.7 مليوناً في أبوظبي.