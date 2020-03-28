«اقتصادية دبي» تخالف تاجراً رفع أسعار البصل

المصدر: دبي - البيان

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بإصدار مخالفة بحق تاجر جملة بعد أن رفع أسعار البصل إلى مستوى مبالغ فيه. جاء ذلك في أثناء الحملات التفتيشية التي تقوم بها الفرق التابعة للقطاع، إضافة إلى استجابتها للشكاوى التي ترد من المستهلكين.

ومع أن التاجر زعم شراء السلعة بأسعار مرتفعة، إلا أن فريق العمل التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حرص على التحقق من أسعار البيع من المورّد الرئيسي، ليثبت من خلاله بطلان ادعاءاته، الأمر الذي استوجب إصدار مخالفة بحقه.

وتعكس الحملات التي تقوم بها فرق التفتيش حرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تحقيق التوازن المثالي في أسعار المنتجات وكمياتها، كما تقيم علاقات التعاون المثمر مع إدارة سوق الخضروات والفواكه التابع لبلدية دبي والتجار العاملين في السوق ومنافذ البيع الكبرى لتحقيق هذا الهدف. وتؤكد اقتصادية دبي توافر المنتجات بمستويات تلبي احتياجات المستهلكين، كما تبذل جهوداً كبيرة لإيجاد أسواق بديلة لتساعد على توفير المنتجات بأسعار تناسب الجميع. ومع أن أسعار الخضار والفواكه تعتمد عموماً على العرض والطلب، تحرص اقتصادية دبي على التعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان توفر المنتجات اللازمة للمستهلكين.