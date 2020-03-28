«اقتصادية الشارقة» تراقب الأسواق

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد سالم السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية، بالشارقة أن هناك آلية للرقابة على المحال التجارية التي تم إغلاقها نتيجة للتدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة بواسطة الضباط التجاريين المنتشرين في الأسواق للتأكد من مدى تطبيقها للتنبيهات والتعاميم التي تم إرسالها لهم ومدى التزامهم بها، كما أن كافة المنشآت التجارية التزمت بتلك التوجيهات، ولا يوجد مخالفون للتعليمات، لافتاً إلى أنه وردت بعض الشكاوى المتعلقة بارتفاع منتجات التعقيم والكمامات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، داعياً كافة المستهلكين في حال وجود أي مخالفة للاتصال بالدائرة عبر القنوات المتعددة للتواصل الخاصة بالدائرة سواء بالاتصال المباشر عبر مراكز الاتصال 80080000 أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق. ولفت إلى أن عقوبة المحال المخالفة حسب الإجراءات المخالفة وتتدرج العقوبة من العقوبات المالية إلى إغلاق المنشأة إلى إلغاء الترخيص.