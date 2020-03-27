"تنظيم الاتصالات" توقف فصل خدمات الهواتف المتحركة عند انتهاء صلاحية المستندات

المصدر: وام

قررت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إيقاف العمل بآليات تعليق وفصل خدمات الهاتف المتحرك بسبب انتهاء الوثائق الثبوتية والهوية وذلك دعما لمبادرة "لا تشلون هم" ومبادرة "خلك في البيت" .

وبذلك لن يتم تعليق أو فصل خدمات الهاتف المتحرك للمشتركين أصحاب الوثائق الثبوتية المنتهية، ولن يتوجب عليهم الحضور الشخصي لمراكز الخدمة، أو تقديم تلك المستندات للقيام بعمليات تجديد الوثائق الثبوتية، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس " كورونا " المستجد .

وأكدت الهيئة استمرارها في إطلاق المبادرات التي من شأنها دعم كافة قطاعات الدولة وضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين.