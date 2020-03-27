ارتفاع عدد الشركات في الأسواق المالية التي قررت توزيع أرباح على مساهميها إلى 51 شركة

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع عدد الشركات في الأسواق المالية التي قررت توزيع أرباح على مساهميها إلى 51 شركة، ما رفع التوزيعات إلى 36.91 مليار درهم بحسب البيانات الصادرة عنها في 23 الجاري.

وصادق العديد من عموميات الشركات خلال مارس الجاري على التوزيعات، فيما لا يزال بعضها بانتظار المصادقة عليها خلال الأيام المقبلة.

وحافظ قطاع البنوك على المركز الأول من حيث قيم التوزيعات النقدية، حيث وزّع 11 بنكاً وطنياً 19 مليار درهم، بواقع 51.5% من إجمالي التوزيعات. واستحوذت توزيعات قطاع الاتصالات البالغة 8.5 مليارات على 23%. وبلغت توزيعات قطاع شركات المشاريع العقارية 3.3 مليارات، وفي قطاع الخدمات الاستهلاكية 2.61 ملياراً.

وكان بنك أبوظبي الأول الأكثر توزيعاً بواقع 8 مليارات درهم تلاه «أبوظبي التجاري» 2.64 ملياراً، ثم «دبي الإسلامي» 2.53 ملياراً، و«الإمارات دبي الوطني» 2.527 ملياراً. فيما بلغت قيمة توزيعات «اتصالات» 6.954 مليارات درهم، ووصلت توزيعات الاتصالات المتكاملة «دو» 1.542 ملياراً تقريباً.