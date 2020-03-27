دبي تتصدّر مؤشر التمويل الأخضر عربياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت دبي في المركز 8 عالمياً في مؤشر تنافسية مراكز المال 2020، متخطيةً سيدني وتورنتو وسان فرانسيسكو ولوس أنجليس وزيوريخ وباريس وبوسطن، الذي تضمنه مؤشر التمويل الأخضر العالمي 2020 الصادر حديثاً بالتعاون بين (ZYEN) ومبادرة «لونغ فاينانسن» برعاية مؤسسة (MAVA) السويسرية.

واستند المؤشر في تصنيفه على الاستدامة بالنشاط المالي الأخضر والطاقة المتجددة وجودة الحياة، والبنية التحتية وبنية النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورأس المال البشري، ووفرة العناصر المؤهلة والثروة والاقتصاد والحوكمة وقطاع الأعمال وغيرها.

وجاءت دبي بالمركز الأول عربياً بمؤشر التمويل الأخضر من حيث العُمق (الكفاءة)، محتلةً المركز 51 عالمياً، ومتقدمةً درجة واحدة عن ترتيبها السابق، فيما حلّت أبوظبي بالمركز 53.