قائمة تطبيقات التسوّق الإلكتروني في الإمارات ترتفع لـ ٤٤ متجراً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات زيادة قائمة المتاجر الإلكترونية إلى 44 حالياً، بما يساعد المستهلكين على شراء احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال الفترة الراهنة لتجاوز أزمة «كورونا».

وأوضحت، في تعميمٍ أمس، أن القائمة تضم أكثر التطبيقات المستخدمة للشراء في الدولة، موضحةً أنها قابلة للتحديث وفقاً للمتغيرات في السوق، مشيرةً إلى زيادة الإقبال على التطبيقات لإتمام علميات الشراء الإلكتروني من قبل عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الإمارات.

وبحسب القائمة المحدثة، شملت المتاجر الإلكترونية الخاصة بالسوبر ماركت «تعاونية الاتحاد» و«كارفور» و«أمازون» و«نون» و«سوبر مارت» و«أسواق أون لاين» و«يست زون» و«اللولو» و«القروسر» و«طلبات» و«سوبر ماركت» و«بوق» و«إنستا شوب» و«ترولي» و«دكاني» و«قو قروسري» و«الشارقة التعاونية» و«الإمارات التعاونية» و«سيفستوي» و«سوان» و«مير للتوصيل» و«فاليو كارت».

وشملت قائمة اللحوم والأسماك «مارتنز ميت» و«سبرنق بوك» و«دبي التعاونية للصيادين» و«ذبيحتي» و«ذبائح الجزيرة» و«طازج» و«المواشي».وقائمة الخضراوات والفواكه والأغذية الطازجة «كيبسونس» و«نرتك فريش» و«كولتي فود» و«فارم بوكس» و«فريش تو هوم» و«أورجانك» و«غرين» و«كنده».

أما قائمة الماء «واتروا» و«مسافر» و«مايكم» و«ماي دبي». والصيدليات «طلبات» و«800 صيدلية» و«صيدلية لايف». وتتاح التطبيقات على «غوغل بلاي»، و«آبل ستور».