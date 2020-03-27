موظفو «طيران الإمارات» يلوّحون للطائرات: إلى لقاء قريب

المصدر: دبي - البيان

لوّح موظفو «طيران الإمارات» في مختلف المطارات العالمية، بأيديهم للطائرات الناقلة العائدة إلى دبي، قبيل بدء سريان تعليق الرحلات مؤقتاً، على أمل اللقاء مجدداً، واستئناف العمليات في وقت قريب. وكانت آخر رحلة مغادرة «ئي كيه 5» إلى لندن هيثرو قد انطلقت من مطار دبي الدولي في عصر يوم 24 مارس، في حين كانت آخر رحلة قادمة «ئي كيه 262»، التي وصلت إلى دبي من ساو باولو الساعة 22:35 ليلاً يوم 25 مارس الجاري.

وودع أفراد فرق طيران الإمارات للخدمات الأرضية في 39 محطة خارجية رحلات الركاب الأخيرة قبل بدء سريان قرار التعليق المؤقت، بما فيها براغ ونيوارك وسيول ولندن ستانستد وزيوريخ. وسوف تتركز مهام فرق العمليات خلال الفترة المقبلة، على الاستعداد لاستئناف الخدمات.

والتزاماً بتوجيهات حكومة الإمارات لحماية المجتمعات من انتشار «كوفيد-19»، علقت طيران الإمارات مؤقتاً جميع رحلات الركاب اعتباراً من يوم 25 مارس. وسوف تستأنف الناقلة خدمات الركاب حالما تسمح الظروف بذلك، وتشغل طيران الإمارات حالياً طائرات الشحن البوينغ 777 لتساعد على بقاء خطوط الإمدادات الجوية العالمية.