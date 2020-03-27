الأسهم تعاود الهبوط بضغط مبيعات أجنبية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عاودت الأسهم المحلية الهبوط في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لضغوط بيع أجنبية محدودة، بعد مكاسب قوية في الجلستين الماضيتين، مدعومة بحزم المحفزات الحكومية ومبادرات هيئة الأوراق المالية والسلع لدعم الأسواق.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.76% توازي 13.89 نقطة ليقفل عند 1809.12 نقاط بضغط تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما هبط سوق أبوظبي 3.84% أو ما يعادل 150.66 نقطة ليغلق عند 3770.73 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والعقار في مقابل ارتفاع الطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 361.8 مليون درهم موزعة بواقع 364.6 مليوناً في دبي و97.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 382.3 مليون سهم، منها 350.3 مليوناً في دبي، و31.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5964 صفقة.

سوق دبي

وفى سوق دبي، ارتفع قطاع النقل 1.47% مع صعود «أرامكس» 1.81% و«العربية للطيران» 1.56%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 3.47%، بينما انخفض قطاع البنوك 1.67% مع تراجع «دبي الإسلامي» 3.06% و«دبي التجاري» 4.77%، فيما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.27%.

ونزل قطاع العقار 1.47% مع هبوط «إعمار مولز» 3.57% و«داماك» 2.83% و«أرابتك» 2.41% و«الاتحاد العقارية» 2.29% و«ديار» 2.29% و«إعمار العقارية» 0.86%، بينما ارتفع «إعمار للتطوير» 0.92%، وانخفض قطاع الاستثمار 1.63% مع تراجع «سوق دبي المالي» 0.89% و«شعاع» 1.52% و«دبي للاستثمار» 1.84%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 61.7 مليون درهم، يليه «أمانات» بسيولة 57.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 32.49 مليون درهم. وحقق «غلفا» للمياه أكبر ارتفاع صاعداً بالحد الأعلى بنسبة 15%، فيما كان «أمان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.87%.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك 4.38% مع تراجع «أبوظبي الأول» 4.95% و«أبوظبي التجاري» 4.96% و«رأس الخيمة الوطني» 4.99% و«أبوظبي الإسلامي» 1.25%، وهبط قطاع الاتصالات بنحو 4.85% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض قطاع العقار 4.39% مع تراجع «الدار» 4.71% و«رأس الخيمة العقارية» 0.5%، ونزل قطاع الاستثمار هامشياً 0.03% مع نزول «الواحة كابيتال» 0.12%، فيما استقر «إشراق» دون تغيير، فيما ارتفع قطاع الطاقة 1.27% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 5.475%، واستقرار «طاقة» فيما انخفض «دانة غاز» 2.1%.

إفصاحات

- صادقت الجمعية العمومية لشركة «الإمارات للتأمين» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 60 فلساً للسهم الواحد، وذلك بإجمالي يبلغ 90 مليون درهم عن عام 2019.- دعت شركة «ميثاق» للتأمين التكافلي، الجمعية العمومية إلى الانعقاد في يوم 23 أبريل المقبل، وذلك بعد أن تحصل على موافقة قبل الجهات الرسمية.

- أعلنت شركة «الخزنة للتأمين» عن تكبدها خسائر بقيمة وصلت إلى 13.94 مليون درهم عن عام 2019، وذلك مقارنة بخسارة بلغت 13.91 مليون درهم في عام 2018.

كما انخفض إجمالي أقسام التأمين المكتتبة بالشركة بنسبة 99.2% وذلك بسبب الحظر المفروض على الشركة من إصدار عقود تأمين من قبل الهيئة حتى نهاية العام الماضي 2019.

- أعلنت شركة «الشارقة للتأمين» عن ترقية نائب المدير العام سهيل عيسى جروج إلى منصب المدير العام، وذلك اعتباراً من يوم 24 مارس الماضي.

- قرر مجلس إدارة شركة «فودكو القابضة» عقد الجمعية العمومية يوم 26 أبريل المقبل، وذلك للنظر في عدم توزيع أرباح عن العام الماضي 2019.

- صادقت الجمعية العمومية لشركة «القدرة القابضة» على سداد توزيع الأرباح المستحقة عن عام 2018 وذلك قبل انعقاد الجمعية القادمة على دفعتين.