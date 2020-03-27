«المنازعات الإيجارية» يراعي البعد الاجتماعي

المصدر: دبي ــ البيان

أعربت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مساندتها لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية للمساكن والمنشآت التجارية التي صدر بشأنها قرار بإغلاقها كلياً أو جزئياً بسبب عدم سداد الأجرة خلال مارس وأبريل 2020. وأكدت الدائرة أيضاً التزامها من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي بالتوجيهات التي تراعي البعد الاجتماعي في ضوء الأزمة العالمية الراهنة الناجمة.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة: «تبرز هذه التوجيهات حرص القيادة على مساعدة المجتمع، ودعمه لتخطي الأزمة الراهنة، ويتطلب ذلك تآزر الجميع. ولا يسعنا سوى التعبير عن شكرنا الجزيل إلى أصحاب العقارات الذين بادروا طواعية لدعم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة في الإمارات».

وقال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: «في مثل هذه الأوقات، يُنتظَر من الجميع إظهار قيم المواطنة الحقة وتوفير كافة سبل الإسناد للتوجيهات الحكيمة، بما في ذلك المبادرات التحفيزية، ليظل الاقتصاد الوطني متماسكاً ومحافظاً على مكتسباته القيمة التي سطرها طوال العقود الماضية».