«جزيرة ياس» تغلق 7 مدن ترفيهية مؤقتاً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قالت جزيرة ياس إنها ستبقي 7 مدن ترفيهية وأماكن جذب في أبوظبي مغلقة بشكل مؤقت كجزء من الالتزام المستمر بصحة ورفاهية الضيوف والموظفين ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من التجمعات الكبيرة لمواجهة وباء «كورونا».

وأضافت في رسالة عبر البريد الإلكتروني وجّهتها إلى وضيوفها أن الأماكن المغلقة هي «عالم فيراري أبوظبي» و«وارنر براذرز وورلد أبوظبي» و«ياس ووترورلد» و«كلايم أبوظبي» و«حلبة مرسى ياس» و«اللوفر أبوظبي» و«قصر الوطن». وأوضحت أنها تراقب الوضع باستمرار مع بقاء قرار الإغلاق قيد المراجعة، مشيرة إلى أنه بمجرد التغلب على التحديات الحالية سيتم استقبال الضيوف.