«لاين» تغلق مراكزها للتسوق مؤقتاً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة لاين للاستثمار والعقارات، الذراع العقارية لمجموعة اللولو العقارية، إغلاق كافة مراكز التسوق في دولة الإمارات لمدة أسبوعين نظراً للتطورات الأخيرة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، وكذلك الاحتياطات التي اتخذتها حكومة الإمارات بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ حول العالم.وحرصاً على راحة العملاء، سيتم فقط فتح محلات السوبرماركت والصيدليات الموجودة في مراكز التسوق في الوحدة مول، الخالدية مول، المشرف مول، مركز مدينة للتسوق، الراحة مول، ومزيد مول، ومركز المفرق، وحميم مول في أبوظبي، بالإضافة إلى الفوعة مول وبراري أوتليت مول في العين. وكذلك في المناطق الشمالية تقرر إغلاق «راك مول ومول أم القيوين ولولو مول الفجيرة»، وفي نفس الوقت سوف يظل السوبرماركت والهايبرماركت والصيدليات مفتوحة.

وقال واجب الخوري، مدير الشركة: «هدفنا هو ضمان صحة وسلامة الجمهور والموظفين، وكذلك الحد من انتشار الفيروس».