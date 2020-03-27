«المشرق» يطلق حزمة مزايا مصرفية

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق عن تقديم مجموعة من المبادرات الرامية لتخفيف الآثار المالية السلبية التي خلفها تفشي فيروس «كوفيد-19» على عملائه، مؤكداً حرصه على الرفاه والأمن المالي للعملاء والشركات في الإمارات. واعتباراً من أول أبريل ولغاية 30 يونيو، يمكن للشركات المتأثرة والموظفين الذين فرضت عليهم إجازة غير مدفوعة نتيجة تفشي الفيروس، أو ممن يعملون في قطاعات تأثرت بالأزمة مثل الطيران والسفر والنفط والغاز والسيارات، التواصل مع البنك للحصول على مهلة سماح على سداد القروض ورسوم البطاقات وقروض الرهن العقاري.وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «سنقوم بتطبيق مجموعة واسعة من حزم تخفيف الأعباء ليستفيد منها المستهلكون والشركات».