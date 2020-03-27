«الزرعوني» تدعم مستأجري المحلات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة الزرعوني دعمها للتجار والمستأجرين المؤهلين لديها في مركزي «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا» التجاريين بإعفائهم من إيجارات 3 أشهر، بما تُقَّدر قيمته الإيجارية الإجمالية عن تلك الفترة بحوالي 25 مليون درهم. وقال عبد الرحيم الزرعوني، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «يواجه قطاع التجزئة وضعاً استثنائياً مع تداعيات انتشار فيروس كورونا، ونشعر أن مسؤوليتنا كشريك للحكومة أن نساعد ونسهم في التصدي لتداعيات هذا الموقف من خلال دعم المستأجرين في مراكز التسوق التابعة للمجموعة، الذين يعانون من صعوبات مالية».