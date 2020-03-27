«الاتحاد للشحن» تشغّل بوينغ 787 لدعم تجارة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

تستمر الاتحاد للشحن في لعب دور حيوي في عمليات الشحن من وإلى الدولة وضمان تلبية حاجات الاستيراد والتوريد في دولة الإمارات بالتوافق مع الطلب الحالي، وذلك بعد أن أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني توجيهات بتعليق جميع رحلات نقل المسافرين من وإلى الدولة.

وستطلق الاتحاد للشحن رحلات إضافية باستخدام طائرات بوينغ 787-10 خالية من الركاب لتكملة وتعزيز الطاقة الاستيعابية لأسطولها الحالي المكون من طائرات بوينغ 777 F ولتشغيل 34 رحلة أسبوعية تخدم 10 أسواق عالمية، وستوفر كل طائرة سعة 12 منصة و4 حاويات لنقل ما يصل إلى 45 طناً من الحمولة.

وسيخدم الأسطول المصغّر، بعد الحصول على موافقة السلطات المعنية، كلاً من الهند، تايلاند، سنغافورة، الفلبين، إندونيسيا، وكوريا الجنوبية، ووجهات أخرى لا تزال مفتوحة أمام رحلات الشحن.

وقال عبدالله محمد شديد، المدير الإداري لعمليات الشحن والخدمات اللوجيستية في الاتحاد للطيران: «تعمل الاتحاد للطيران بشكل وثيق مع السلطات المحلية والاتحادية لضمان تلبية احتياجات الدولة والمواطنين والمقيمين فيها من سلع أساسية، مع استمرارنا بلعب دورنا في تسهيل التجارة العالمية بين الشرق والغرب».