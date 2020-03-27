10 ملايين من «ألف» لدعم المستأجرين

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مجموعة ألف المطور لــ«زيرو 6» مول، أحد مشاريع المجموعة بإمارة الشارقة، عن تقديم دعم مالي لجميع التجار والمستثمرين المستأجرين فيه، بمبلغ يصل إلى عشرة ملايين درهم، كإعفاء من قيمة الإيجار السنوي للعام الجاري، بهدف مساعدتهم والتقليل من تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).وقال عيسى عطايا، المدير العام للمجموعة، إن الدعم المالي جاء بعد اجتماع عقدته المجموعة لبحث سبل الإسهام في مد يد العون لجميع التجار والمستأجرين في «زيرو 6» مول، خاصةً في الوقت الحالي الذي تناقصت فيه أعداد الزوار نتيجة التوجيهات والتعليمات العامة من الجهات المسؤولة في الدولة للجمهور بالالتزام بالمنازل لمنع انتشار الفيروس.

وقال: «انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية والوطنية، قدمت المجموعة الدعم المالي لجميع التجار».