جمعية أسواق عجمان تعمل 24 ساعة لتوفر السلع الاستهلاكية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكدت إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، تواصل العمل على مدار 24 ساعة يومياً منذ أمس، بجميع فروع الجمعية في الإمارة، بناء على قرارات الحكومة، بأهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين في الدولة، في ظل إغلاق الأسواق، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد في الدولة، وتم التأكيد بتوفر كافة السلع الغذائية، ووجود مخزون استراتيجي لمدة 4 أشهر، لتلبية اجتياحات المستهلكين، كما تم تخصيص فريق عمل من الجمعية على الإشراف على مبيعات الإلكترونية للمتسوقين، عبر موقع الجمعية الإلكتروني.

وقال سامي محمد شعبان، المدير التنفيذي لجمعيات أسواق عجمان، لـ«البيان الاقتصادي»، إنه تم توفير كافة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المستهلكون، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل بجميع فروعها على مدار 24 ساعة، من أجل خدمة المجتمع، حيث يعمل 450 موظفاً في أفرع الجمعية المختلفة، لتلبية متطلبات الجمهور.

ولفت إلى أن الظروف الحالية بخصوص التصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، والعطلات، ووجود أفراد الأسرة في البيوت، قامت الجمعية بتوفير السلع بكميات مضاعفة، مشيراً إلى أن جمعية أسواق عجمان التعاونية في جميع فروعها، اتخذت كافة الاحتياطات الاحترازية، لمواجهة انتشار «كورونا»، من خلال تعقيم عربات التسوق، وتوفير معقمات الأيدي للعمال والمتسوقين، إضافة لتوفير قفازات للأيدي للمستهلكين عند مدخل الفروع.