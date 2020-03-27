«المركزي» يحوز 5.6 مليارات من الذهب في فبراير

المصدر: أبوظبي – وام

واصل مصرف الإمارات المركزي زيادة حيازته من السبائك الذهبية، التي ارتفعت قيمتها إلى 5.615 مليارات درهم في فبراير 2020 بنمو 38.8% مقارنة مع 4.04 مليارات في ديسمبر 2019 بحسب الإحصاءات التي أصدرها المصرف أمس.

واستناداً إلى هذه الإحصاءات فإن رصيد المصرف المركزي من الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية منذ عودة المصرف عام 2015 إلى تكوين احتياطيات من المعدن الأصفر.

ويأتي استمرار المركزي في زيادة حيازته من الذهب تزامناً مع ارتفاع سعره عالمياً في ظل لجوء العديد من المؤسسات الدولية لحيازته، وهو ما دفع الأونصة إلى تجاوز حاجز 1600 دولار بنمو فاق 28% منذ بداية العام 2019 وحتى 25 مارس الجاري.

ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فإن رصيده من الذهب شهد ارتفاعاً متواصلاً خلال العامين الماضيين، حيث بلغ 1.134 مليار درهم في نهاية العام 2018 وارتفع إلى 1.25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2019 وصعد إلى 2.7 مليار درهم في سبتمبر من العام ذاته قبل أن يصل إلى 4.04 مليارات درهم نهاية 2019.