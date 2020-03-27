«دار التأمين» توافق على توزيع 4% أرباحاً نقدية

المصدر: أبوظبي - البيان

وافقت الجمعية العمومية السنوية لدار التأمين على توزيع أرباح نقدية بقيمة 4%. وفي كلمته للمساهمين، قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة: حققت دار التأمين أداء مذهلاً في عام 2019 من خلال تسجيل تحسن في صافي الأرباح السنوي، بلغت نسبته 51.9% ليصل إلى 16.17 مليون درهم، مقارنة بـ 10.64 ملايين درهم في العام السابق.

وأضاف القبيسي: ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2019 بنسبة 11.8% ليصل إلى 235.82 مليون درهم، مقارنة بـ 210.88 ملايين درهم سجلت خلال العام السابق. كما ارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة في 2019 إلى 153.13 مليون درهم، مقارنة بـ 148.37 مليون درهم في 2018.في الوقت ذاته، تم احتواء صافي المطالبات المتكبدة خلال 2019 عند 84.41 مليون درهم، مقارنة بـ 84.44 مليوناً في عام 2018. وارتفع صافي دخل الاكتتاب 12.7% إلى 51.57 مليون درهم، مقارنة بـ 45.75 مليون درهم مسجلة في 2018.وارتفع إجمالي العائد الاستثماري من محفظتنا الاستثمارية المتنوعة بنسبة 57.8% ليصل إلى 6.89 ملايين درهم في 2019، مقارنة بـ 4.36 ملايين درهم في 2048.

وختم القبيسي قائلاً: نحن واثقون من الحفاظ على نُموّنا في المستقبل القريب، وسنمضي قدماً لزيادة أرباحنا من خلال أنشطتنا التأمينية والقيام بالتحسين المستمر لإمكانات الاكتتاب في المخاطر، وزيادة استخدام القنوات الرقمية لتوسيع نطاق وصول العملاء، وتحسين الضوابط في عملية إدارة المطالبات الخاصة بنا.