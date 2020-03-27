الشارقة لإدارة الأصول تعتمد «العمل عن بُعد»

المصدر: الشارقة - البيان

بادرت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، إلى اتخاذ عدد من إجراءات الصحة والسلامة في فرعها الرئيسي والوحدات والشركات التابعة لها للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وأتاحت الشركة لـ100% من كوادرها الإدارية التنفيذية، فرصة العمل من منازلهم، وذلك لتحقيق هدف التباعد الاجتماعي، الذي يحث المواطنين والمقيمين للبقاء في منازلهم قدر الإمكان، لضمان سلامتهم وسلامة أفراد عائلاتهم، وأتاحت لكل مدير عام صلاحية تحديد الكوادر البشرية من الدرجة العاملة ممن يتطلب عملهم ضرورة التواجد في مواقع الخدمة الحيوية.

ومن منطلق تطبيق أفضل الممارسات وتوفير الخدمات المساندة بمعايير عالية، وضمن إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية، وضمان استمرارية وانسيابية الأعمال، قدمت شركة الشارقة لإدارة الأصول سلسلة من الخدمات الذكية تسهيلاً لكل القطاعات بالاعتماد على نظام العمل عن بعد، مع ضمان كفاءة وجودة التكنولوجيا المدعومة إلى جانب تواجد فريق فني تقني بكفاءة عالية لتسهيل النظام والإجراءات المتطلبة ودعم الموظفين.

وتسعى شركة الشارقة لإدارة الأصول إلى توفير بيئة عمل مبتكرة ومحفزة، تتضمن استمرارية الأعمال في جميع الظروف، بما يمكنها من تحقيق رؤيتها وأهدافها، وتعزيز التنمية المستدامة في الشارقة ودولة الإمارات.