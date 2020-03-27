2.87 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي -البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 2.87 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع الماضي، تسجيل 516 مبايعة، بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 79 مبايعة للأراضي، بقيمة 538.52 مليون درهم، و437 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 636.18 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم، في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعة، بقيمة 38 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفره 3، بتسجيلها 7 مبايعات، بقيمة 7 ملايين درهم، وثالثة في سيح شعيب 4، بتسجيلها 7 مبايعات، بقيمة 72 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 75 مبايعة، بقيمة 201 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.32 مليار درهم، منها 93 رهن أراضٍ بقيمة 721.76 مليون درهم، و233 رهن فلل وشقق بقيمة 594.69 مليون درهم.