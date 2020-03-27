اتصالات تطلق مجموعة مبادرات نوعية لقطاعي الأفراد الأعمال

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة اتصالات ، عن طرحها مجموعة شاملة من المبادرات النوعية لقطاعي الأفراد الأعمال، ستسهم في تسهيل آلية العمل، والدراسة، والترفيه، والبقاء على تواصل دائم مع العائلة والأصدقاء من المنازل.

وأكدت «اتصالات» في بيان أن شبكتها وخدماتها وكوادرها تكون على أتم الاستعداد لدعم جميع العملاء، لاسيما الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشتركين الأفراد في أرجاء الدولة كافة.

وأوضحت «اتصالات» أنها زادت أخيراً السعات الاستيعابية للشبكات في الدولة، إضافة إلى رفع سعات حزم البيانات الدولية للارتقاء بتجارب العملاء أثناء استخدام التطبيقات العالمية، وضمان الاستفادة القصوى للعملاء من منصات التعلّم عن بُعد، والعمل من المنزل، والمحتوى الترفيهي.

وأضافت أنها أتاحت سلسلةً واسعة من الخدمات للمشتركين، بما فيها الدخول إلى منصات العمل عن بُعد، وبرامج الاجتماعات الافتراضية، والإعفاء من استهلاك سعة البيانات عند دخول المواقع التعليمية من باقات الإنترنت للهاتف المتحرك، علاوة على توفير أفلام مجانية عبر خاصية On-demand، واشتراك مجاني في شبكة OSN، وفي إحدى الباقات التلفزيونية الخاصة eLife Premium، إضافة إلى تطبيق StarzPlay، وSwitch TV، وترقية مجانية لسرعة باقة eLife، وترقية بيانات باقة Freedom لخط الفاتورة.

العروض الترفيهية

ولترفيه العملاء أثناء وجودهم في المنازل، أفادت «اتصالات» بأنها توفر عروضاً حصرية تشمل تعزيز المحتوى الترفيهي وترقية سرعة الباقات.

وبيّنت أنه سيكون بإمكان المشتركين الحاليين في باقات eLife ترقية السرعات إلى باقات eLife Unlimited دون أي رسوم إضافية، ولمدة ثلاثة أشهر، حيث تبدأ سرعات باقات eLife Unlimited من 250 ميغابايت في الثانية، وهي كفيلة بتلبية متطلبات التعلم عن بعد، والعمل من المنزل، ومشاهدة أفضل المحتوى الترفيهي، مشيرة إلى أنه يمكن للمشتركين أيضاً إلغاء هذا العرض، وإعادة باقة eLife السابقة دون أي رسوم خاصة بالإلغاء، وذلك خلال فترة الأشهر الثلاثة ذاتها.

وذكرت «اتصالات» أن مشتركي باقة eLife سيحصلون على أفلام مجانية أسبوعياً من خاصية On-Demand ولمدة الأسابيع الستة المقبلة، فضلاً عن الوصول المجاني لتطبيق StarzPlay للمسلسلات العربية والأجنبية والأفلام المتنوعة ولمدة ثلاثة أشهر بمجرد تفعيل الاشتراك من شاشة جهاز eLife. وتوفر «اتصالات» للمشتركين أيضاً التمتع باشتراك مجاني ولمدة ثلاثة أشهر في إحدى الباقات الخاصة Premium Tv ، مثل الباقة العربية، والأجنبية، والآسيوية، والفلبينية، كما يمكنهم الاشتراك بها عبر تطبيق MyEtisalat أو الاتصال بخدمة العملاء.

وكشفت «اتصالات» أيضاً عن إطلاق عروض خاصة لمشتركي خط الفاتورة، لتيسير بقائهم على أتم التواصل مع العائلة والأصدقاء، وللمشتركين الحاليين لباقة Freedom بخط الفاتورة من فئة 200 غيغابايت والفئة غير المحدودة من البيانات، الذين قاموا بتفعيل الباقة في مارس 2019، سيحصلون على عرض تمديد مضاعفة البيانات على باقاتهم.

وأشارت «اتصالات» إلى أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تزويد باقات الإنترنت على الهواتف المتحركة مجاناً للأسر التي ليس لديها اشتراكات الإنترنت المنزلي، لتمكينها من الوصول إلى التطبيقات الإلكترونية، وبالتالي دعم مبادرة التعلّم عن بُعد، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد قائمة بأسماء الطلاب المستحقين، وإرسالها إلى «اتصالات» لتزويدهم بباقات بيانات الإنترنت على الهاتف المتحرك.

وأوضحت الشركة أنها تقوم بتوفير إمكانية الدخول عبر شبكات الإنترنت الثابت (Fixed Broadband) إلى تطبيقات التعلّم عن بُعد، مثل (Google Hangouts, Microsoft Teams, Blackboard and Zoom)، وإمكانية الدخول من خلال الإنترنت على الهاتف المحمول (Mobile Broadband) إلى تطبيقات (Microsoft Teams, Blackboard, Zoom).

كما أعلنت «اتصالات» عن توفير خدمة الاجتماعات الافتراضية CloudTalk Meeting لشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في الدولة مجاناً ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف دعم استمرارية قطاع الأعمال والمؤسسات بتوفير منصة آمنة لعقد الاجتماعات المرئية وغير المرئية من أي مكان أو جهاز، وبواسطة أي شبكة في الدولة.

ومن خلال هذه المنصة المتطورة، أصبح بالإمكان ضمان استمرارية قطاع الأعمال بواسطة خاصية الاجتماعات المرئية اللامحدودة، والاجتماعات الافتراضية دون أي رسوم إضافية. وتوفر هذه المنصة أحدث الميزات الخاصة بعقد الاجتماعات الافتراضية، وذلك لتعزيز إنتاجية الأعمال، وتوفير تجربة تفاعلية مع الأطراف المشاركة بالاجتماعات.

وأتاحت شركة «اتصالات» لعملاء eLife اشتراكاً مجانياً ولمدة شهر في باقة «الفرق» من شبكة OSN، التي تضم أفلاماً ومسلسلات لأشهر النجوم. وذكرت أنه من خلال إطلاقها للخدمة الجديدة الخاصة ببث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت SwitchTV، يمكن للمشتركين الاستمتاع بمجوعة فريدة من الأفلام وقنوات البث المباشر، موضحة أنه يمكن تحميل التطبيق من متجر Apple Store، ومتجر Googl Play، وتطبيق Huawei App Gallery، حيث إنه متاح لكل السكان في دولة الإمارات، ولجميع مشغلي الاتصالات في الدولة.