«أدنوك للتوزيع» تبحث تعديل سياسة توزيع الأرباح

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع» تلقيها طلباً من مساهم يملك أكثر من 10% من رأسمال الشركة لإضافة بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية التي ستعقد إلكترونياً يوم 31 مارس الجاري.



وقالت «أدنوك»، في إفصاحٍ لسوق أبوظبي اليوم الخميس، إن البند المضاف هو الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح لعام 2021 وما بعده، بحيث توزّع أرباح عن العام المقبل بواقع 0.2057 درهم لكل سهم، ومن المتوقع توزيع نصفها في أكتوبر 2021 والنصف الآخر في أبريل 2022، على أن توزَّع بعد ذلك أرباح سنوية عن كل سنة مالية بمبلغ إجمالي عادل 75% على الأقل من دخل الشركة القابل للتوزيع لتلك السنة، على أن تُبقي جميع البنوك الأخرى لسياسة توزيع الأرباح دون تغيير وتخضع التغييرات السابقة لها.

وأكد المساهم مقدم الطلب أن الرغبة بتعديل سياسة توزيع الأرباح جاءت للدلالة على ثقته في الوضع المالي القوي للشركة وقوة ميزانيتها العمومية وقدرتها على تحمل ظروف السوق الحالية، وذلك بفضل قلة تأثرها بتقلب أسعار النفط والثقة بقدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.

ونوهت الشركة إلى أنه في حال تمت الموافقة على البند المضاف خلال العمومية، فسوف تنص سياسة توزيع الأرباح المعدلة على توزيعات أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم للعام المالي الجاري بواقع 0.2057 درهم للسهم، وتوزيع أرباح بنفس القيمة على الأقل للعام 2021، وتوزيع أرباح بنسبة 75% من الأرباح القابلة للتوزيع كحد أدنى للأعوام 2022 وما يليها.