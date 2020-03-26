صندوق خليفة للمشاريع يؤجل أقساط قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 3 أشهر

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

أعلن صندوق خليفة لدعم المشاريع اليوم عن تأجيل أستلام الأقساط المستحقة مدة 3 أشهر قادمة على المواطنين من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذين شملهم برنامج القروض لتأسيس مشاريعهم التجارية.

وأكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس مجلس إدارة الصندوق أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع إعلان المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي عن حزمة المبادرات الاقتصادية التحفيزية والداعمة للقطاع الخاص وخاصة المواطنين الذين حققت مشاريعهم نجاحا في السوق.

وأشار معاليه الى ان صندوق خليفة لدعم المشاريع يعمل على دراسة المزيد من المبادرات الداعمة والمحفزة للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي تأثرت من تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 على العديد من المجالات الاقتصادية على مستوى العالم.

وقال معاليه أن المشاريع المندرجة تحت صندوق خليفة لدعم المشاريع والبالغ اجمالي عددها 496 مشروعا تجاريا يملكها المواطنين بحاجة الى المزيد من الدعم بما يمكنها من الاستمرار في نشاطها التجاري حيث ان تأجيل الأقساط المترتبة عليهم سيقلل من تكاليفهم وسيسهم في الوقت ذاته من استمرار عملياتهم التشغيلية في السوق الامر الذي سيضمن استمرارية تقديم الخدمات الى المجتمع باعتبار غالبية أنشطة أعمالهم ترتبط بقطاع الخدمات.

وقال معاليه" نركز حاليا على دراسة أوضاع السوق المحلي في إمارة أبوظبي ومدى تأثر قطاع الاعمال بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها قيادة وحكومة الدولة الرشيدة للمحافظة على صحة وسلامة افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين".

وأوضح معاليه أن من بين الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل صندوق خليفة لدعم المشاريع هو إجراء استطلاع رأي أصحاب المشاريع من المواطنين للاطلاع على تحدياتهم من أجل استحداث مبادرات داعمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأفاد معالي محمد علي الشرفاء أن الصندوق يعتزم دراسة تقديم قروض قصيرة الأجل تخصص للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتعثرة جراء الظروف الحالية مشيرا الى ان هذه المبادرة سيصاحبها تنظيم ورشة عمل متخصصة عن بعد عبر "الانترنت" لتمكين الأعضاء أصحاب المشاريع من إدارة أعمالهم خلال أوقات الازمات بهدف إيجاد طرق مبتكرة تسهم في مواصلتهم تقديم منتجاتهم وخدماتهم.

وأكد معاليه أن فريق العمل في صندوق خليفة لدعم المشاريع على استعداد لتقديم الاستشارات وبناء القدرات وخدمات الدعم لأصحاب المشاريع بما يعزز من دورهم في دعم توجيهات حكومة دولة الامارات لمحاربة عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 عبر تقديم خدماتهم للمجتمع والمساهمة في إبقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم في الوقت الراهن.