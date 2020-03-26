جافزا : حركة الواردات والصادرات من المواد الغذائية عبر الميناء تسير بشكلها الطبيعي

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

أكدت سلطة المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا" أن حركة الواردات والصادرات لاسيما من المواد الغذائية عبر الميناء تسير بشكلها الطبيعي، وأن تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأسواق لم تؤثر على واردات وصادرات المواد الغذائية.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا في تصريحات خاصة لـ "البيان الاقتصادي" إن مرونة وانتظام الحركة التجارية بالإضافة إلى وجود نحو 560 شركة أغذية من 70 دولة حول العالم تشكل مظلة أمان للسوق المحلي ولأسواق المنطقة، خاصة وأن 38% من عملاء هذه الشركات من دول مجلس التعاون والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الشركات تصدر أو تعيد تصدير منتجات غذائية وزراعية وحيوانية إلى أكثر من 130 دولة.

وأكد أن صناعة منتجات الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية تعتبر واحدة من أفضل القطاعات أداءً في جافزا، ويعمل به أكثر من 6,300 شخص. كما أن نحو 85% من الأغذية والمشروبات في دبي تمر عبر موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات.