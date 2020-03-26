وزارة الاقتصاد : كافة السلع متوفرة في الأسواق

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت غرفة العمليات المركزية لوزارة الاقتصاد على توفر كافة السلع الغذائية في منافذ البيع الكبرى والمتوسطة والصغرى في الدولة.

وبدوره أكد معالى المهندس سلطان المنصورى وزير الإقتصاد على إن الوزارة حريصة على تأمين سلاسل الإمداد لأسواق الدولة وتتخذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخطي أي تحديات تواجهها عملية التزود بالسلع والمدخلات الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يضمن انسيابية دخول وخروج السلع والبضائع من وإلى أسواق الدولة.وأكدت الغرفة المركزية اليوم على مواصلة جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بأسواق الغذاء. وتابع اليوم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي حالة أسواق التجزئة بالدولة ومنافذ البيع الكبرى، وذلك من خلال اجتماع عن بعد جمع الوزيران بمشاركة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، و ألان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة. حيث استعرض الأخير الإجراءات المتخذة من قبل الوكلاء والموردين التابعين للمجموعة لضمان استمرارية عملية تزويد الأسواق بالسلع الأساسية خاصة المنتجات الغذائية. وأكد المهندس محمد الشحي وكيل الوزارة على أن فرق وزارة الاقتصاد تعمل على مدار الساعة وترصد بشكل يومي أي مستجدات أو تحديات تخلفها الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة تلك المرتبطة بصورة رئيسية مع الأسواق وضمان توفير السلع والمنتجات وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية لكافة فئات المجتمع في دولة الإمارات.