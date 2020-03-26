العويس للعقارات تعفي المستأجرين من تجديد العقود 45 يوماً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة سلطان بن علي العويس للعقارات، العاملة في قطاع تطوير العقارات وإدارة الأصول في الدولة، عن اعفاء المستأجرين في محفظتها العقارية من تجديد عقود الإيجارات لمدة 45 يوما في مبادرة إنسانية تستهدف التخفيف عن كاهل المستأجرين وتدعم السلطات الحكومية في تطبيقها للإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد، لاسيما فيما يتعلق بالتشجيع على البقاء في المنازل حفاظا على سلامة وصحة افراد المجتمع.

وقالت حليمة العويس، الرئيس التنفيذي للشركة: أبلغنا كل متعاملينا أن بقاءهم في البيت أهم من مراجعة الشركة لتجديد العقود الإيجارية وسيكون بإمكانهم إتمام ذلك بعد 45 يوما من دون أية غرامات تأخير ذلك أن صحتهم وسلامتهم أولوية وهو ما تجسد قولا وفعلا في المبادرات الحكومية والإجراءات الرسمية الوقائية الاستباقية الرامية الى تجاوز هذه المحنة".

وأضافت حليمة أن فلسفة الشركة تقوم أولا على أخلاقيات الإيجار طويلة الأجل وركيزتها الأساسية تتمحور حول الاحتفاظ بالمستأجرين.

وأضافت أن مبادرتنا ومبادرات كل الخيرين في القطاع الخاص ما هي الا استكمال لإرث إنساني عالمي صنعته الإمارات منذ تأسيسها، وكان الإخاء والتضامن اللبنتان الأساسيتان اللتان غرسهما المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه في جذورها، تتوارثهما الأجيال، ولم تبخل الدولة يوماً على أشقائها بتقديم جميع أشكال المساعدة والمساندة والدعم، وكانت دوماً السباقة إلى دعمهم ومساندتهم، والتضامن معهم في مختلف الظروف والأحوال.

وتنشط شركة سلطان بن علي العويس للعقارات بشكل خاص في مجال تطوير العقارات لتأجيرها، وتملك وتدير محفظة تضم أكثر من 3000 عقار في الإمارات العربية المتحدة.