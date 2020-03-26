تعاونية الاتحاد: فروعنا تعمل 24 ساعة وكافة السلع متوفرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد أن كافة فروعها تعمل على مدار الساعة، باستثناء الممزر وميني-كوب المزهر وذا بوينت والسطوة و انترناشيونال ستي، استجابة لقرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، موضحة أنه بات بإمكان المستهلكين التسوق في الأوقات المناسبة لهم ليلاً ونهاراً.

وقال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق: "إن فروع التعاونية ستعمل 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع اعتباراً من اليوم الخميس 26 مارس لضمان توفير السلع لأفراد المجتمع بشكل سلس واستجابة لتوجيهات الجهات المعنية للإسهام في تخطى جائحة مرض كورونا، مؤكداً على أن كافة السلع متوفرة طوال الوقت ولا حاجة للتهافت على شرائها، كما أن المخزون السلعي الاستراتيجي للتعاونية متوفر بكميات كبيرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع كافة".

وأكد البستكي أن مخزون تعاونية الاتحاد يكفي لمدة طويلة عدا عن أن التعاونية مستمرة في توريد السلع وادامتها بشكل يومي، حيث بلغت تعاقدات التعاونية لشهر رمضان 400 مليون درهم، وتملك تعاونية الاتحاد مستودع " فاكتوري كوب" الذي يُعد من أكبر مستودعات السلع الغذائية وغير الغذائية على مستوى الشرق الأوسط.

مضيفاً أن التعاونية تتعامل مع ما يزيد عن 50 دولة لاستيراد السلع وتوفيرها إلى جانب المزارع والمصانع المحلية التي توفر كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية .

وأهاب البستكي بالمواطنين والمقيمين عدم التزاحم في منافذ البيع وشراء كميات كبيرة من السلع لكونها متوفر بكميات تكفي جميع أفراد المجتمع، مشدداً على ضرورة اتباع نمط تسوق فوق الاعتيادي بقليل وذلك لتجنب الخروج الدائم وتنفيذ تعليمات الالتزام بالمنزل في الفترة الحالية، وللإسهام مع الجهات المعنية في استدامة الموارد والمخزون السلعي وتوفير الغذاء للجميع.