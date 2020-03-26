أسواق عجمان تعمل 24 ساعة لتوفر السلع الغذائية للمستهلكين

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكدت إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية ، تواصل العمل على مدار أربع وعشرين ساعة منذ يوم امس الأربعاء بجميع فروع الجمعية في الإمارة، وذلك بناء على قرارات الحكومة بأهمية وتوفير السلع الاساسية للمواطنين والمقيمين في الدولة في ظل اغلاق الاسواق ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس " كورونا " المستجد في الدولة، وتم التأكيد بتوفر كافة السلع الغذائية ووجود مخزون استراتيجي لمدة أربع اشهر لتلبية احتياجات المستهلكين ،كما تم تخصيص فريق عمل من الجمعية على الاشراف على مبيعات الالكترونية للمتسوقين عبر موقع الجمعية الإلكتروني.



توفر السلع الغذائية



وقال سامي محمد شعبان، المدير التنفيذي لجمعيات أسواق عجمان للبيان تم توفير كافة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المستهلكين، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل بجميع فروعها على مدار أربع وعشرين ساعة من اجل خدمة المجتمع حيث يعمل 450 موظفاً في أفرع الجمعية المختلفة لتلبية متطلبات الجمهور.

ولفت إلى أن الظروف الحالية بخصوص التصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد والعطلات ووجود أفراد الأسرة في البيوت قامت الجمعية بتوفير السلع بكميات مضاعفة، مشيرا إلى أن جمعية أسواق عجمان التعاونية في جميع فروعها اتخذت كافة الاحتياطات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا "من خلال تعقيم عربات التسوق وتوفير معقمات الايدي للعمال والمتسوقين اضافة إلى توفير قفازات للأيدي للمستهلكين عند مدخل الأفرع لضمان عدم تلوث السلع الاستهلاكية من خلال عملية اللمس وحفاظا على صحة وسلامة جميع افراد المجتمع ويتم قياس درجة حرارة المتسوقين و العالمين في الجمعية عند بداية العمل يومياً.





واكد عدم وجود ازدحام في أفرع الجمعية في مناطق عجمان المختلفة ، وتوفر كافة السلع ووجود مخزون استراتيجي يكفي لفترة 4 اشهر ، كما تم وضع علامات عند الصندوق لوقوف المتسوقين لعدم الاقتراب من بعضهم البعض وضمن اجراءات الحماية والسلامة للجميع لافتاً إلى أن الضوابط التي وضعتها الجمعية تأتي من اجل عدم ازدحام المتسوقين حيث تم زيادة عدد العالمين والعمل بأسرع وقت في عملية الحساب الخاص بمبيعات المستهلكين عند الصندوق.