جهاد أزعور: الإمارات ودبي لديهما احتياطيات كافية لمواجهة تأثيرات كورونا

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الإمارات ودبي لديهما احتياطيات كافية لمساعدتهما على التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء «كورونا» في مختلف أنحاء العالم.

وأجرى أزعور مقابلة أمس عبر الهاتف مع تليفزيون «بلومبيرغ» في دبي، ودار موضوعها عن التأثير الاقتصادي السلبي لانتشار «كورونا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة الخليج العربي.

وتطرق أزعور إلى التأثير في الإمارات، فذكر أن الإمارات تمتلك من التدابير الوقائية والاحتياطات المالية ما يكفيها لمساعدتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية التي خلفها «كورونا»، ثم تحدث عن دبي، فأوضح أن لديها عدد من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية التي تتيح لها الشيء نفسه.

وقال أزعور: «بالطبع سيكون هناك تأثيرات لانتشار الوباء على بعض القطاعات في الاقتصاد العالمي كالتجارة والخدمات، وستكون بعض القطاعات المحلية بدورها أشد تأثراً من غيرها، لكن في نهاية الأمر، وبعد حزمة القرارات والتدابير التي اُتٌخِذَت خلال الفترة الأخيرة لحماية اقتصاد الإمارات ودبي من هذه التأثيرات، فسيكون الاقتصاد قادراً على التعافي سريعاً».

وأشاد أزعور بمجموعة المحفزات المالية التي أعلنت عنها الدول في منطقة الخليج العربي للتعامل مع تداعيات «كورونا»، ووصفها بالسريعة وأضاف أنها تهدف لحماية الاقتصادات الوطنية ومحركاتها الرئيسية من الإغلاق التام، وأفاد بأن القيمة الإجمالية للمحفزات التي رصدتها دول الخليج حتى الآن تناهز 60 مليار دولار.

وتحدث أزعور عن سياسة ربط العملات المحلية بالدولار، والتي تلتزم بها غالبية دول الخليج العربي، فوصفها بأنها لا زالت مناسبة، خاصة للدول التي لديها احتياطيات كافية وقادرة على مواجهة التأثيرات الناجمة عن أزمة «كورونا».

وقال أزعور: «تعرضت دول الخليج العربي لأزمة مشابهة خلال عامي 2014 و2015، وظلت ملتزمة بسياسة ربط العملات بالدولار».

وأضاف بقوله: «شرعت بعض دول المنطقة، خاصة الإمارات والسعودية، في تطبيق خطط للتنوع الاقتصادي، وخفض اعتمادها على موارد النفط، وهو ما سيساعدها على الاحتفاظ بسياسة الربط مع تخفيف أثر الأزمة على اقتصاداتها».