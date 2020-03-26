«دبي ستور» أول سوق محلية على الإنترنت

المصدر: دبي ـ البيان

أصبح من الممكن للمستهلكين، التسوق عبر الإنترنت بكل ثقة، من خلال متجر دبي الإلكتروني «دبي ستور» www.dubaistore.com، وهو موقع إلكتروني جديد للتسوق في دولة الإمارات، تم تأسيسه وإطلاقه من قبل ديجيتال إكونومي سوليوشينز، وهي شركة مساهمة بين شركة إماراتك لتكنولوجيا المعلومات، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

ويسهل المتجر، الفرصة للمؤسسات والمتاجر الصغيرة والمتوسطة، لبيع منتجاتهم. ويمكن للعملاء طلب الإلكترونيات، والعطور ومستحضرات التجميل، والمنتجات المنزلية وأدوات المطبخ، والمنتجات المخصصة للأطفال، وأكسسوارات الموضة، عبر الموقع، مع إضافة المزيد من الأصناف في المستقبل القريب.

ويعتبر المتجر، أول سوق محلية على الإنترنت، تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المنزلية، وتضمن عدم بيع أي منتجات مزيفة أو مقلدة، لتعاونها الوثيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، بحيث يقتصر العرض على الشركات المرخصة.

ويساعد المتجر، التجار على بيع منتجاتهم، حيث يوفر لهم العناصر اللازمة لعرض منتجاتهم على الإنترنت، وإدارة متجرهم بسهولة. ويتم ذلك من خلال السماح للشركات المرخصة، بالتواصل المباشر مع العملاء، وإنشاء مواقعهم الصغرى الخاصة، وتحميل منتجاتهم، ومعالجة الطلبيات، وتحضير المجموعات، وتلقي الدفعات المالية.

ويتعين على المتسوقين، تسجيل بياناتهم، وتصفح فهرس موثوق، وطلب منتجاتهم عن طريق الدفع، سواء من خلال بطاقة ائتمان، أو محفظة «نقودي» الرقمية، أو عبر الدفع نقداً عند التسليم.

وعند إتمام الطلب والدفع، يقوم متجر دبي ستور، باستلام وتسليم المنتجات عبر شركة البريد السريع الخاصة بها، حيث يوفر المتجر للعملاء، الشحن السريع، وإمكانية إعادة المشتريات مجاناً ضمن 15 يوماً، كما يضمن التسليم للمتسوقين ابتداءً من اليوم التالي للطلب.