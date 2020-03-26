4.9 مليارات درهم مساهمة «أدنيك» في اقتصاد أبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي – البيان

حققت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، إحدى الشركات التابعة للشركة «القابضة ADQ»، مساهمات مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد أبوظبي خلال عام 2019، بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليارات درهم، بنمو نسبته 46 %، مقارنة بعام 2018، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة مساهمة «أدنيك» في الاقتصاد المحلي منذ تأسيس الشركة في عام 2005، إلى 36.9 مليار درهم.

وأعلنت «أدنيك» الشركة، أمس، في بيان، نتائجها لعام 2019، بعد تحقيق نمو بنسبة 15.8 % في عدد الزوار القادمين من جميع أنحاء العالم خلال 2019، بما يناهز 2.3 مليون زائر، وليصل إجمالي عدد زوار المراكز التابعة لـ «أدنيك»، إلى 19.8 مليون زائر منذ عام 2005.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، والشركات التابعة لها: «شهدنا خلال عام 2019، نتائج استثنائية في «أدنيك»، حيث تمكنا من تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات الهامة، والتي أسهمت في ترسيخ مكانتنا نحو ريادة قطاع سياحة الأعمال».

وأضاف «حققنا خلال عام 2019 في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض والشركات التابعة لها، نتائج استثنائية، شملت كافة قطاعات الشركة، إلى جانب النمو المستدام والملموس في أعداد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي استقطبت الشركات المحلية والعالمية على حد سواء».

وعلى صعيد متصل، استضاف مركز «إكسل لندن» في العاصمة البريطانية، والمملوك بالكامل من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، 431 فعالية، محققاً نسبة نمو بلغت 4.61 %، مقارنة بعام 2018. ورحب المركز أيضاً بأربعة ملايين زائر، محققاً نمواً بنسبة 73.9 %، مقارنة بالعام الماضي.

واستضافت «أدنيك» في مراكزها خلال العام الماضي، 28 مؤتمراً دولياً، من بينها 10 مؤتمرات دولية، تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط. كما فازت الشركة بثمانية عطاءات لتنظيم واستضافة مؤتمرات دولية بارزة، مقارنة بخمسة عطاءات في عام 2018، مسجلةً نمواً نسبته 60 %.